ترشيحات الجماهير لقائمة منتخب مصر.. فيديو

استعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدرى لرصد قائمة اللاعبين الذين سينضموا للمنتخب الفترة القادمة، وتتضمن القائمة ٥٠ لاعبًا لرحلة المنتخب إلى توجو فى ظل المباريات المصيرية التى تنتظر الأندية العريقة.

ولذلك رصدت عدسة دوت الخليج ترشيحات الجماهير للكفاءات الكبيرة من اللاعبين للانضمام للمنتخب.

قال محمد أحمد إن المنتخب يحتاج إلى لاعبين بإمكانيات محمود علاء ومصطفى محمد والشناوى وعمرو السولية فكل هؤلاء يستطيعوا أن يصلوا بالمنتخب لبر الأمان.

فيما أوضح حسن خالد ان الأندية المصرية لديها ما يؤهلها للنهوض بالمنتخب كما كان المنتخب منذ عشر سنوات وأضاف خالد أن الكابتن حسام البدرى لديه خبرة كبيرة فى التدريب ومن المتوقع أن ينهض بالمنتخب فى أفريقيا.

وأضاف سيد على أن عمرو السولية من أكثر اللاعبين الذى يرشحهم ويعتقد انه سيقوم بأداء رائع مع المنتخب خصيصا ان موقعه او بديله ليس بنفس أدائه.

وعلق خالد عبد الحميد قائلا إن حسام البدرى هو الأجدر بتدريب منتخب مصر لأنه يعلم إمكانيات اللاعبين جيدا ويستطيع توظيف هذه الإمكانيات فى صالح المنتخب.