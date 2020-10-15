قبل لقاء حوريا كوناكري.. بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدا للسفر إلى المغرب استعدادا لخوض المباريات النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بملعب محمد الخامس في كازبلانكا بنصف النهائي، وفي حال تأهل سيخوض النهائي يوم ٢٥ من نفس الشهر بملعب مولاي عبد الله بالرباط.
وتغادر بعثة بيراميدز إلى الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، قبل المواجهات الصعبة الهامة ولتوفير الأمان الطبي المطلوب، حيث تغادر القاهرة في الثالثة عصرا على أن تصل مطار كازبلانكا في السابعة مساء.
ويرأس بعثة النادي المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لييراميدز، وبوجود جميع مسئولي النادي وعلى رأسهم الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني، وخالد بدر نائب المدير التنفيذي.
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