وعلق الحضرى قائلا " أوضة_اللبس مع العالمي ahmedhossammido " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
السد العالى - كابتن مصر - منور يانجم
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و قال عصام الحضري إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
وتابع الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".
وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".
وختم حديثه قائلا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا على التألق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام الحضري يشارك متابعيه بصور من أوضة اللبس .. ويعلق: مع العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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