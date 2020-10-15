محامي النقاز: لن أتنازل عن قضيتي رغم إيقاف مرتضىى منصور 4 سنوات

كانت اللجنة الأولمبية أعلنت مؤخرا إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وتقدم أنيس بن ميم بشكوي ضد مرتضى منصور إلى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر إبريل الماضي، بسبب اتهام رئيس الزمالك له بشراء ملف قضية النقاز من محامي الزمالك".
وقال أنيس بن ميم لـ "دوت الخليج": إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات؟ ليس لا علاقي بذلك، ولن أتنازل عن قضيتي.
وعن حالة النقاز بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، أوضح: "حمدي بحالة جيدة وسوف يغادر الحجر الصحي بعد ثلاثة أيام".
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