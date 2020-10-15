في عيد ميلاد أنتيم النني.. هل انتهت مسيرة مسعود أوزيل إكلينيكيًا؟

لم يعد مسعود أوزيل مهتما بإبهار متابعيه وعشاقه بأهداف ولمساته الخيالية على أرض الملعب، توقف عن العزف بإرادته وأصبح همه الوحيد هو تقاضي راتبه في موعده.

ويحتفل النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، الملقب بـ " عازف الليل"، بعيد ميلاده الـ 32، حيث ولد في 15 أكتوبر عام 7988.

أوزيل هو الصديق الأقرب للدولي المصري محمد النني في آرسنال، حيث كان الثنائي على تواصل دائما خلال الموسم الماضي، رغم رحيل النني إلى بشكتاش معارا إلى آرسنال.

يعد أوزيل أحد أبرز صناعي الأهداف خلال آخر 10 سنوات سواء في ريال مدريد أو في بدياته مع آرسنال، إلا انه مع رحيل فينجر وتولي أوناي إيمري قيادة الفريق في مايو 2018، غاب عن تشكيلة الجانرز الأساسية، لكن اللاعب لم يكن مهتما، ولم يفكر في الرحيل.

أقال آرسنال إيمري في ديسمبر 2019 وعين ميكيل أرتيتا بديلا له، إلا أن وضع أوزيل لم يتغير بل ازداد سوءا، فالساحر الألماني خرج من حسابات أرتيتا تمام، بعدما أعلن المدرب الألماني مؤخرا استبعاده من لقب الدوري الأوروبي.

الغريب في الأمر أن آرسنال يسعى للتخلي عن مسعود أوزيل بأي طريقة، إلا أن اللاعب لم يفكر إطلاقا في مغادرة الجانرز، بسبب الراتب الأسبوعي المقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني وهو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي بالتساوي، مع زميله بيير أوباميانج، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ورفض مسعود أوزيل تخفيض راتبه مؤخرا بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي آرسنال نتيجة تفشي فيروس كورونا، مما يؤكد أن بقاء اللاعب في النادي من أجل النادي فقط.

أوزيل رفض ايضا العديد عروضا من العديد من الأندية مؤخرا أبرزها عرض إنتر ميلان الإيطالي والذي سيتيح له فرصة أكبر لـ اللعب واستعادة بريقه ، إلا أن اللاعب رفض، فهل تنتهي مسيرة أوزيل إكلينيكيا بعد تجميده على دكة بدلاء آرسنال، أم ينقذ اللاعب ما تبقى من مسيرته وينتقل إلى ناد آخر من أجل التألق مجددا.