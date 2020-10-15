الرياضة

حساب كأس العالم يختار محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

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اختار الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضمن قائمة أفضل 5 حراس في قارة أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":"  محمد الشناوي - ياسين بونو - إدوارد ميندي ، أندريه أونانا - دينيس أونيانجو".

وتابع حساب كأس العالم:" نسلط الضوء على خمسة من أفضل الحراس في أفريقيا الذين يطمحون للتألق بين الخشبات الثلاث في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ".

ويستعد محمد الشناوي حاليا رفقة الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها، بعد غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس ، وجاءت النتيجة سلبية.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب "كوفيد 19".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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