أول تعليق من ساسي على حقيقة هروبه من الزمالك

وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: " تابعت الاخبار المتداولة بمصر، وهجوم المواقع والصحف عليا بشكل شخصي، وتم وصفي بالهارب ، فقمت بتوضيح الأمر عبر حسابي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر".
وتابع : " علاقتي جيدة بإدارة الزمالك، واحترم مرتضى منصور، وتواصلت مع البرتغالي جيمي باتشيكو منذ يومين، وتم توضيح الأمور بالكامل.
واضاف :" الجميع يعلم مدى احترامي لجماهير القلعة البيضاء، بالإضافة للتعاقد بيني وبين النادي، من المستحيل أن أهرب من المباريات الهامة، ولم تحدث في تارخي الكروي، البعض حقيقي لأ يعرف فرجاني ساسي حتى الآن.
واختتم : " حزين بكل تأكيد من الأخبار التي تم ترويجها عبر المواقع، والهدف واضح هو افساد علاقتي مع جماهير الزمالك ، أنا جاهز على المستوى الطبي لخوض مباراة الرجاء يوم الأحد المقبل، ونتمنى من الله التوفيق والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فهو لقب غالي بكل تأكيد".
ويحل نادي الزمالك ضيفا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي الأحد القادم ، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا
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