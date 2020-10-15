على طائرة خاصة.. بيراميدز يتوجه إلى المغرب لخوض مباريات الكونفيدرالية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة فريق نادي بيراميدز، في طريقها إلى العاصمة المغربية كازبلانكا، لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة فريق نادي بيراميدز من خلال صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، حيث حرصت فرق العلاقات العامة بالمطار بالتعاون مع سلطات الأمن تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة على متن رحلة خاصة. ويلتقي بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري مع حوريا كوناكرى الغينى في نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبدالله في مدينة الرباط العاصمة. وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي: "حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور ، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة". خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.

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