بالصور والفيديو.. صورة جماعية لفريق بيراميدز قبل السفر للمغرب

التقطت بعثة نادي بيراميدز صورة جماعية قبل سفر الفريق إلى المغرب لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وزيت شعار نادي بيراميدز، الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي للاعبين من أجل السفر بها إلى المغرب لخوض المباريات.

ويلتقي بيراميدز، نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بنصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس في كازبلانكا، وفي حال تأهله سيخوض النهائي بملعب مولاي عبد الله في الرباط يوم ٢٥ من نفس الشهر.

ووضع نادي بيراميدز شعاره الرسمي على متن الطائرة الخاصة التي ستقل الفريق من القاهرة نحو كازبلانكا التي تصلها في السابعة مساء اليوم.

ووفرت الإدارة طائرة جميع مقاعدها بنظام درجة رجال الأعمال لكل أعضاء الفريق لضمان أكبر راحة ممكنة طمعا في العودة إلى القاهرة باللقب القاري.