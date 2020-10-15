حلم الصعود .. 15 دقيقة من التعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين

مضت 15 دقيقة من مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب وسط استحواذ شديد من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد ، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.