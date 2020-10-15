محمد أبو العينين يدعم فريق سيراميكا كليوباترا من المدرجات أمام جمهورية شبين

حرص محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وطارق محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على دعم الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة جمهورية شبين، ضمن منافسات الجولة الـ22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني.

وكان أبو العينين دائم الدعم للفريق الأول لكرة القدم منذ اليوم الأول لإنشاء النادي منذ عام 2006 إلا أنه تم إشهار النادي بشكل رسمي في الاتحاد المصري لكرة القدم المشاركة في دوري القسم الرابع موسم 2007 /2008، واستمر في الدعم حتى أصبح دائم المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

ويقترب فريق سيراميكا كليوباترا من الصعود للدوري الممتاز حال حقق الفوز أو التعادل أمام فريق جمهورية شبين اليوم.

وتذاع المباراة عبر قناة "دوت الخليج" باستوديو تحليلي يضم هاني حتحوت، وإيهاب الكومي، ويكون في ضيافتهما الثنائي ضياء السيد، وحسين عبد اللطيف، نجما الكرة المصرية السابقين، لتحليل المباراة التي يعلق عليها صوتيًا كريم خالد كامل.