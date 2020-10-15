رسميًا.. استقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

قدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي إستقالته من تدريب الفريق عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .
وأكد المركز الإعلامى للفريق أن المدير الفنى تقدم بإستقالته عقب خطف بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة ،وأن مجلس إدارة البنك الأهلي لم تتخذ قرارا حتى الآن .
يذكر أن عيد مرازيق قد إستطاع تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز ، بعد تعادله خارج الأرض مع فريق نادي بترول أسيوط بهدف لكل منهما، ويعد هذا الصعود هو الأول لنادي البنك الأهلي في تاريخه.
وقد نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .
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