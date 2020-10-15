الرياضة

رسميًا.. استقالة عيد مرازيق من تدريب البنك الأهلي

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قدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي إستقالته من تدريب الفريق عقب الصعود للدورى الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد .

وأكد المركز الإعلامى للفريق أن المدير الفنى تقدم بإستقالته عقب خطف بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة ،وأن مجلس إدارة البنك الأهلي لم تتخذ قرارا حتى الآن .

يذكر أن عيد مرازيق قد إستطاع تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز ، بعد تعادله خارج الأرض مع فريق نادي بترول أسيوط بهدف لكل منهما، ويعد هذا الصعود هو الأول لنادي البنك الأهلي في تاريخه.

وقد نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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