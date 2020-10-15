دوري القسم الثاني.. تعرف على نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب وسط استحواذ شديد من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.

وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

ويتصدَّر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، برصيد 42 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني، ويحتاج كليوباترا إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل الرسمي إلى الدوري الممتاز.

وجاءت باقي النتائج كالتالي