أخبار الرياضة.. بيان عاجل من اللجنة الأولمبية بشأن عقوبات مرتضى منصور.. وشوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية حمل توقيع جيروم مسئول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية ، جاء فيه التأكيد على تلقى الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ ٩ أكتوبر الحالي ، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش .

أكد أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، أنه لن يتنازل عن قضيته ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد محمد عبد الحميد وكيل التونسي زياد بوغطاس لاعب النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الاسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية القمة في الدوري المصري بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية جماهيرية في الدوري.

أكد حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن نادي سيراميكا كليوباترا يستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق كان أقرب للصعود أيضًا الموسم الماضي لكن لم يحالفه التوفيق.

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الدولي التونسي لاعب فريق الزمالك من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أظهرت الفحوصات الطبية لفيروس كورونا، سلبية مسحة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك.

أكدت أحد الصحف المغربية، أن نادي الزمالك بقيادة جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق يحذر بشكل كبير من ثلاثي الرجاء قبل مواجهة الأحد القادم.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة قدم طلبًا للجهات المعنية المحلية، مصحوبًا ببروتوكول الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية للسماح بحضور الجماهير بملعب كامب نو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا.