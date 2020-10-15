تعرف على كتيبة فريق سيراميكا كليوباترا بعد الصعود رسميا للدورى الممتاز

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الصعود للدورى الممتاز رسميا بالتعادل السلبي امام منافسه حمهورية شبين ضمن منافسات الجولة 22 والاخيرة من منافسات دورى القسم الثانى.
ويتكون الفريق من: حسن ابراهيم ، محمد الدغيمي ، محمد جمال ، احمد حاتم ، طارق سامي ، محمد شيكا ، ضياء محمد ، شريف دابو ، جاكوب تايجر ، محمد شاهين ، شادي حسين ، وليد حسن ،عمرو سعد ، احمد عادل، حسني ذكي ، خالد الحسيني ، محمد شريف ، محمود المغربي ، احمد حسني ، احمد غنيم ، عبدالله بيكا ، احمد وجيه ، عاشور الأدهم ، وليد عبدالمنعم ، ، صاوي مصطفي ، محمود شكري ، محمد عادل ، محمود صقر ، محمود نبيل ، مصطفي صابر ، حمادة ناصر ، محمد ساني ، كاظيم باليمو ، مصطفى ميسي ، اسلام الشهاوي
ويتكون الجهاز الفني من :
معتز البطاوي المشرف العام علي الكرة ، هيثم شعبان المدير الفني للفريق ، محمد يسري مدرب عام ، عامري حسن مدرب وقائم بأعمال مدير شئون اللاعبين ، محمود معاذ مدرب ، عمرو ابو الحسن مدرب ، مصطفى عفيفى مدرب حراس مرمى ، البرازيلي لويس أندري مدرب أحمال
ايمن محمد محلل أداء
الجهاز الطبي د. فريد رضوان طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي ، محمد الشافعي أخصائي تأهيل ، محمد عبدالسلام مدلك ، عمرو عبدالرؤوف مدلك
الجهاز الاداري : أحمد الكيلاني المدير الاداري ، خالد الجرجاوي إداري ، محمد حلمي إداري
رجال المهمات : بكر طه ، محمود جرجيره ، باسم محمد ، عمرو عبدالسلام ، حسام حسن
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