نجم الأهلي يهنئ سيراميكا على الصعود للدورى الممتاز: مبروك لـ أبو العينين

أضاف: والمحترم معتز البطاوي اللي استحمل كتير الي الجهاز الفني المحترم بقياده كابتن هيثم شعبان واللاعيبه الرجاله واحد واحد وجهاز قطاع الناشئين بقياده العميد شامل دراز..الحمد لله.
وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.
وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.
و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .
وفي نهاية اللقاء قام لاعبي سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الإطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصرري الممتاز.
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