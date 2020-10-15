وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".
وتابع: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال الموسم وقدموا العديد من العروض الرائعة بقيادة الجهاز الفني بالكامل وهم يستحقون الصعود".
وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجوه وسأبقى دائمًا في ضهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والإستمرار عليها".
وأختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".
يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، تأهل رسميًا للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد التعادل السلبي أمام فريق جمهورية شبين متصدرًا مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو العينين: لاعبو سيرميكا بذلوا مجهودا كبيرا.. وسأدعم احتياجات الفريق في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.