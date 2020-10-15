أبو العينين: لاعبو سيرميكا بذلوا مجهودا كبيرا.. وسأدعم احتياجات الفريق في الدوري الممتاز

أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس إداراة نادي سيراميكا كليوباترا ، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم واستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيدعم إحتياجات الجهاز الفني بكل مايحتاجه في الموسم المقبل.

وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

وتابع: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال الموسم وقدموا العديد من العروض الرائعة بقيادة الجهاز الفني بالكامل وهم يستحقون الصعود".

وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجوه وسأبقى دائمًا في ضهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والإستمرار عليها".

وأختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، تأهل رسميًا للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد التعادل السلبي أمام فريق جمهورية شبين متصدرًا مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة.