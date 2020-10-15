رسميا .. طلائع الجيش يتعاقد مع مارسيلو الأهلي في صفقة انتقال حر

يذكر أن فريق حرس الحدود هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا. فيما حافظ الزمالك على حظوظه لضمان المركز الثاني في نهاية الموسم الجاري وسيتم خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض بنهاية الموسم الجاري كعقوبة لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول. 5- سموحة، المركز الخامس، 47 نقطة. 6- إنبي، المركز السادس، 45 نقطة. 7- المصري البورسعيدي، المركز السابع، 42 نقطة. 15- الجونة، المركز الخامس عشر، 34 نقطة 18- طنطا، المركز الثامن عشر، 19 نقطة.

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