معتز البطاوي: كنا رجالة ونشكر مجلس الإدارة

قال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذة الظروف.

وأضاف معتز في تصريحات تلفزيونية نشكر مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.

وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذة الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل".

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين والتي تجمع الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية. وتعد هي المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني. وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية. وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب. وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب. وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك. و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق . وفي نهاية اللقاء قام لاعبو سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الإطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصرري الممتاز.

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