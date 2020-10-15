بعد الصعود للدوري الممتاز.. معلومات لا تعرفها عن فريق سيراميكا كليوباترا

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز بعد التعادل مع فريق جمهورية شبين ضمن منافسات الجولة الـ22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني .

ونعرض لكم معلومات عن فريق سيراميكا كليوباترا :

- نادي سيراميكا كليوباترا هو أحد الأندية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وقد تأسس في عام 2006 .

- بدأت فكرة تأسيس النادي عام 2002 من محمد أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، والذى كلف محسن حسن بتأسيس النادي وتشكيل مجلس إدارته وتحويل الفكرة إلى واقع.

- وكانت البداية قوية، وفى أول مشاركة له نجح الفريق في تصدر جدول المسابقة لدوري الدرجة الثانية للشركات موسم 2006/2007.

- وفى موسم 2007 /2008 تم إشهار نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح ناديا يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم حيث لعب في دوري القسم الرابع لمدة عام واحد وتصدر المسابقة وصعد للقسم الثالث.

-النجاحات البارزة التي حققها النادي خلال هذه الفترة الوجيزة بفضل الدعم المادي والمعنوي الكبير من محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة .

- شاركت العديد من الشخصيات بجهود متميزة في رحلة نجاح النادي بداية من طارق صبري الذي تولى تأسيس النادي والمرحوم محمد الحسيني المشرف العام على النادي لعدة سنوات ثم الدكتور أسامة يوسف الذي صعد به للقسم الثالث، و سعد فاروق الذي صعد بالفريق إلى دوري القسم الثاني، ورمضان السيد الذي نافس بالفريق على الصعود للممتاز تحت الإشراف العام لمعتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي ثم هيثم شعبان المدير الفني الحالي الذي حول الحلم الي حقيقه بالصعود للدورى الممتاز .

- في أول مواسم سيراميكا كليوباترا بدورى القسم الثاني نجح في المنافسه علي الصعود واحتل المركز الرابع بعد الفوز في 15 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 12 مباراة .

- وفي العام الثاني ظهر بشكل افضل بكثير ونافس على الصعود للدوري الممتاز، واحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الصاعد النجوم وذلك بعدما حقق الفوز في 14 مباراة وخسر 6 وتعادل 8 لقاءات.

- وفي العام الثالث كان سيراميكا كليوباترا الاقرب للصعود وبسبب نقطة وحيدة تأجل الحلم للعام الرابع للفريق ، وفي ذلك الموسم حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات .

- وفى الموسم الحالي 2020 /2019 نجح فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول ترتيب المجموعة منذ الجولة الاولي وحقق حلم الصعود للدورى الممتاز .