النائب محمد أبو العينين: طلبات سيراميكا كليوباترا مجابة في الدوري الممتاز

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد التعادل مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني.

وقال النائب محمد أبو العينين، عقب نهاية المباراة، في تصريحات لبرنامج «ملعب البلد» على قناة «دوت الخليج»، إنه يوجه الشكر للمنظومة بالكامل على المجهود الكبير الذي قدمه الفريق طوال الموسم، مضيفًا: «أوجه التحية لجميع عناصر المنظومة كانوا متفوقين وسابقين الجميع على مدار الموسم، والأداء الذي ظهر به الفريق دفعني لدعمهم وأن أكون معهم قلبًا وقالبًا».

وأضاف أبو العينين، أنه أيضًا سيدعم فريق السويس ويقف بجواره في كافة احتياجاته، ويهدي الفوز لكافة العاملين في سيراميكا كليوباترا، مبديًا إعجابه بالفريق والمجهود الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، والذي استحق عليه التأهل للدوري الممتاز.

واختتم تصريحاته، أن الفريق بعد تأهله للدوري الممتاز، في سيراميكا كليوباترا، سيتم دعمه جيدًا وتلبية كافة احتياجاته، قائلًا: «هنشوف كل احتياجات الفريق وكل طلباتهم مجابة، خاصة وأن الفريق يمتلك جهاز كرة على أعلى مستوى، ومعتز البطاوي قام بمجهود عظيم خلال السنوات الماضية واستطاع اجتياز كافة الصعوبات وسأكون بجواره دائمًا وداعمًا له».