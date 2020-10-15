اشهدوا يا عالم اشهدوا يا ناس سيراميكا طلع الممتاز| شاهد احتفالات اللاعبين بالصعود للدوري

وردد اللاعبون: " اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا ناس، سيراميكا كليوباترا صعد إلى الدوري الممتاز".
واحتل سيراميكا كليوباترا صدراة مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثاني ليتأهل رسميًا ولأول مرة في تاريخ النادي إلى الدوري المصري الممتاز.
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