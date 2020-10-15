اشهدوا يا عالم اشهدوا يا ناس سيراميكا طلع الممتاز| شاهد احتفالات اللاعبين بالصعود للدوري

احتفل لاعبو وموظفو فريق سيراميكا كليوباترا بصعود الفريق بشكل رسمي إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك بعد التعادل السلبي مع جمهورية شيبين ، في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس.

وردد اللاعبون: " اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا ناس، سيراميكا كليوباترا صعد إلى الدوري الممتاز".

واحتل سيراميكا كليوباترا صدراة مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثاني ليتأهل رسميًا ولأول مرة في تاريخ النادي إلى الدوري المصري الممتاز.