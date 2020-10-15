مكناش نستحق نلعب درجة ثانية.. عاشور الأدهم عن صعود سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز

أكد عاشور الأدهم لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق كان يستحق اللعب في الدوري الممتاز من البداية، وذلك بعد صعود الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى من الدوري المصري، بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين.

وقال عاشور الأدهم في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "الحمد لله حققنا هدف الصعود للدوري الممتاز، منذ اليوم الأول كنا نسعى وراء الهدف وحققناه في النهاية".

وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".

واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، تأهل رسميًا للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد التعادل السلبي أمام فريق جمهورية شبين متصدرًا مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة.