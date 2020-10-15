مبروك للحاج أبو العينين.. أحمد مجاهد يهنئ إدارة سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز

وجه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، التهنئة إلى مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين بعد صعود الفريق الأول إلى الدورى الممتاز. وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": ألف مبروك لمجلس ادارة سيراميكا كليوباترا برئاسة الحاج محمد أبو العينين وللأخ العزيز معتز البطاوي الدينامو وللجهاز الفني والاداري واللاعبين والكيلاني المجتهد الصعود للدوري الممتاز. واحتفل محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز. وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا علي التقاظ صور السيلفي مع أبو العينين و طارق أبو العينين خلال احتفالهم بالحدث التاريخي الذي يعيشه الفريق بالصعود للممتاز . وشارك محمد أبو العينين و طارق ابو العينين اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا احتفالا بالصعود للدوري الممتاز. وحمل لاعبو الفريق محمد أبو العينين علي الاعناق احتفالا بالصعود الي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي .

واحتفل محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز. وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا علي التقاظ صور السيلفي مع أبو العينين و طارق أبو العينين خلال احتفالهم بالحدث التاريخي الذي يعيشه الفريق بالصعود للممتاز . وشارك محمد أبو العينين و طارق ابو العينين اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا احتفالا بالصعود للدوري الممتاز. وحمل لاعبو الفريق محمد أبو العينين علي الاعناق احتفالا بالصعود الي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي .

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