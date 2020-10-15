طارق أبو العينين عن سيراميكا كليوباترا: بدأنا من الصفر .. وانتظروا فريقا قويا في الدوري الممتاز.. فيديو

وأضاف طارق في تصريحات صحفية: "نحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز".

وأضاف: "أشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين والتي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.

في الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

وفي منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

وفي نهاية اللقاء قام لاعبو سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الاطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصري الممتاز.