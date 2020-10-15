الاسماعيلي يفوز على أسوان 4-2 في مباراة مثيرة.. فيديو

تمكن فريق الإسماعيلى من الفوز على منافسه اسوان، برباعية مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الاول..

سجل هدفى الاسماعيلى محمد عفيفي وينسون شيلونجو فى الدقيقة 13 و23 على التوالي ، بينما أحرز هدف أسوان فادي فريد فى الدقيقة 35 .

الشوط الثاني..

واستطاع عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 48، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وحاول اسوان تقليص الفارق، وسجل هدف عن طريق ركلة جزاء احتسبها الــ VAR.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة مرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - محمد هاشم - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: نادر رمضان - محمود دونجا - محمد الشامي - عمر الوحش - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

طلعت الجبلاوي - محمد خليفة - محمود نعيم - عبد العزيز إمام - محمد همام - إبراهيم القاضي - حسن يوسف - سولمون منساه - فادي فريد - يوسف العوامي - مصطفى دوريدار.

وبهذا الفوز يحتل الاسماعيلى المركز الثامن بترتيب جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.