موسيماني مرشح للفوز بجائز الأفضل في جنوب إفريقيا

أعلن الحساب الرسمي للدوري الجنوب إفريقي دخول موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي دائرة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدير فني في دولة الجنوب. وكان الأهلي أعلن تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم مع بداية الشهر الجاري. واختار الحساب الرسمي للدوري الجنوب إفريقي عبر موقع "تويتر" قائمة تضم 3 مدربين مرشحين، وهم موسيماني مدرب صن داونز السابق، وإيرنست ميدندورب المدير الفني لكايز تشيفز، وإيريك تنكلر المدير الفني لماريتزبرج يونايتد. وقاد المدرب الجنوب إفريقي الأهلي للفوز بمباراتين والتعادل في واحدة ببطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد يوم السبت المُقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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