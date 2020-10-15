بعثة الأهلي تجري مسحة طبية قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منذ قليل مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا للاعبي الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي أقيم عليه مران الفريق أمس.

يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد مساء السبت المقبل، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.