نائب رئيس سيراميكا كليوباترا: الروح وراء الصعود للدوري الممتاز

أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم.

وأضاف ابو العينين خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد ٤ سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية".

وواصل :"توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".

وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداءه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا".

وواصل :"نحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر وحتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه".

وأشار :"الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".