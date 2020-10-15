نجاة نجم الأهلي وأسرته من الموت بعد احتراق منزله

وأكمل: "يجب الدفع بكوادر وأن يكون هناك تكاتف من الجميع، فهناك عشوائية تسيطر على الإسماعيلي داخل وخارج الملعب"
وقال أحمد سمير فرج، لاعب نادي الإسماعيلي السابق، إن الفريق يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي.
وأضاف فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "الجمهور كان بيفرح واحنا بنخسر قبل كدة علشان كنا بنلعب كورة كويسة، لكن في الوقت الحالي ولا بنلعب كورة كويسة ولا بنكسب، يجب أن يكون مجلس الإدارة صريحًا مع نفسه ويعلم أنه أخطأ".
وتابع: "الإسماعيلي لم يضم بين صفوفه هذا الموسم صفقة سوبر وتعاقد مع لاعبين أجانب مستواهم أقل من مستوى اللاعبين في الفريق".
واختتم: "كان عندك تجربة في التسعينات وهي التعاقد مع لاعبين من الدرجة الثانية وفزت ببطولة الدوري وقتها، ولكن الزمان غير الزمان وجربت هذه التجربة هذا الموسم ولم تنجح".
وأكمل: "يجب الدفع بكوادر وأن يكون هناك تكاتف من الجميع، فهناك عشوائية تسيطر على الإسماعيلي داخل وخارج الملعب"
وقال أحمد سمير فرج، لاعب نادي الإسماعيلي السابق، إن الفريق يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي.
وأضاف فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "الجمهور كان بيفرح واحنا بنخسر قبل كدة علشان كنا بنلعب كورة كويسة، لكن في الوقت الحالي ولا بنلعب كورة كويسة ولا بنكسب، يجب أن يكون مجلس الإدارة صريحًا مع نفسه ويعلم أنه أخطأ".
وتابع: "الإسماعيلي لم يضم بين صفوفه هذا الموسم صفقة سوبر وتعاقد مع لاعبين أجانب مستواهم أقل من مستوى اللاعبين في الفريق".
واختتم: "كان عندك تجربة في التسعينات وهي التعاقد مع لاعبين من الدرجة الثانية وفزت ببطولة الدوري وقتها، ولكن الزمان غير الزمان وجربت هذه التجربة هذا الموسم ولم تنجح".
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