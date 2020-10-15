تشكيل المقاولون العرب لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس عن تشكيل فريقه لمواجهة منافسه إنبي بقيادة حلمي طولان بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز .

ويضم تشكيل المقاولون: محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامي ومحمد مجلي ومعروف يوسف وطاهر محمد طاهر وشكري نجيب ولويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

وتضم دكة البدلاء، حسن شاهين وإبراهيم صلاح وفادي نجاح ومحمد سالم وكريم مصطفي وعبدالرحمن فاروق ومحمود السيد وعبدالعزيز موسي ومحمد عصام.

ويسعى المقاولون الليلة لحسم المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز لحجز مقعد المشاركة في البطولة الأفريقية خاصة مع اقتراب سموحة من المنافسة علي المركز الرابع .

ويتبقى للمقاولون حصوله على نقطة لحسم المركز الرابع من لقاءي إنبي وبيراميدز ، خاصة أن سموحة تفصله مباراتان هو الآخر للوصول لرصيد المقاولون الحالي 53 نقطة.