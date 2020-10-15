الأفضل في جنوب إفريقيا.. ماذا قدم موسيماني للترشيح لهذه الجائزة

وكان الأهلي أعلن تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم مع بداية الشهر الجاري.

وقدم موسيماني، نتائج رائعة، مع صن داونز، خلال الموسم الماضي، حيث قاده لتحقيق ثلاثية محلية وهي (الدوري والكأس وبطولة Telkom Knockout).

وقاد موسيماني، صن داونز، لتحقيق لقب الدوري الممتاز الجنوب إفريقي، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب اعتلاءه صدارة جدول المسابقة، برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن كايرز تشيفز، صاحب المركز الثاني.

وكان موسيماني، قد رحل عن تدريب صن داونز، عقب نهاية الموسم المنصرم، قبل أن ينتقل لتدريب الأهلي، الذي أعلن تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي، في الأول من أكتوبر الجاري، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ومن جانبها، أعلنت الرابطة، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري عن الموسم الماضي، والتي ضمت كل من ثنائي صن دوانز، سيمبا زواني، وهيلمفو كيكانا، إضافة إلى لوبوجانج مينياما، لاعب كايزر تشيفز.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم، كل من سيمبا زواني، والأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعبا صن داونز، والصربي سمير نوركوفيتش، لاعب كايزر تشيفز، والناميبي بيتر شالوليل، لاعب هايلاندرز بارك سابقًا والمنضم حديثًا لصن داونز.