فرجاني ساسي يطير إلى كازابلانكا للحاق ببعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء

تحرك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، إلى كازابلانكا المغربية من أجل الالتحاق بمعسكر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر ساسي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له من داخل الطائرة معلقا عليها "إلى كازابلانكا".

وباتت مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك في يد باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك.