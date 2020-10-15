قرار جديد من الأولمبية بشأن شكوى الزمالك ضد الخطيب وآخرين

أعنلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تحديد جلسة استماع للقائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك لسؤاله في تفصيلات البلاغ المقدم ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين.
وأضافت اللجنة الأوليمبية في الخطاب الصادر اليوم الخميس أنه تم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري الساعة الثانية عصرا لحضور ممثلا عن نادي الزمالك لسؤاله في البلاغ المقدم من نادي الزمالك برقم 14 لسنة 2020 ضد الخطيب وأخرين وذلك في مقر اللجنة الأوليمبية بمدينة نصر.
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