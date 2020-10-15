قرار جديد من الأولمبية بشأن شكوى الزمالك ضد الخطيب وآخرين

أعنلت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تحديد جلسة استماع للقائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك لسؤاله في تفصيلات البلاغ المقدم ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين.

وأضافت اللجنة الأوليمبية في الخطاب الصادر اليوم الخميس أنه تم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري الساعة الثانية عصرا لحضور ممثلا عن نادي الزمالك لسؤاله في البلاغ المقدم من نادي الزمالك برقم 14 لسنة 2020 ضد الخطيب وأخرين وذلك في مقر اللجنة الأوليمبية بمدينة نصر.