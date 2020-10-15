سيلفي وحمل أبو العينين على الأعناق.. مشاهد من احتفالات سيراميكا بالصعود للممتاز

تحقق حلم التواجد ضمن كبار دورى الأضواء والشهرة وتأهل فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا الى منافسات الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.
رحلة كفاح على مدار موسم استثنائى عبر تاريخ الكرة المصرية تخلله توقف إجباري لمختلف المسابقات المحلية ومسمياتها بسبب مرور العالم بأزمة جائحة كورونا
وعودة المنافسات مجددا فى تحدى كبير للأزمات التى مر بها عام 2020.
وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين بالتعادل السلبي ، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
دوت الخليج يرصد العديد من مشاهد تأهل فريق سيراميكا كليوباترا وحرص محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة النادي على التواجد وسط أبنائه للدعم اللامتناهي الذى كللت نهاية مسيرته بمرافقة كبار أقدم مسابقة محلية فى تاريخ الكرة المصرية.
لأول مرة
وتعد هي المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.
الجبلاية تكرم سيراميكا
وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إقامة حفل تكريم للفرق الصاعدة من القسم الثانى للدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعدما صعد فريقا غزل المحلة والبنك الأهلي رسميا إلى الدورى الممتاز بينما حسم فريق سيراميكا كليو باترا بطاقة التأهل الى دورى الأضواء والشهرة حتى الآن.
بينما هبط فريق حرس الحدود رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا قبل انتهاء الجولة قبل الاخيرة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.
اللاعبون يحملون أبو العينين على الأعناق
احتفل محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز .
وحمل لاعبو الفريق محمد ابو العينين علي الاعناق احتفالا بالصعود الي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي .
احتفالات صاخبة
احتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي بعد التعادل مع جمهورية شبين وتصدر المجموعة من أول أسبوع في الدوري.
واحتفل اللاعبون داخل ملعب المباراة بعد الصعود رسميا على أغانى بثها استاد السويس.
طارق أبو العينين على الأعناق
احتفل طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا إلي الدوري الممتاز.
وحمل لاعبو الفريق طارق أبو العنين علي الأعناق احتفالا بالصعود إلي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي.
سيراميكا فى الممتاز
احتفل لاعبو وموظفو فريق سيراميكا كليوباترا بصعود الفريق بشكل رسمي إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين ، في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس.
وردد اللاعبون: " اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا ناس، سيراميكا كليوباترا صعد إلى الدوري الممتاز".
سيلفى التأهل
احتفل محمد ابو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز.
وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا علي التقاط صور السيلفي مع ابو العينين و طارق ابو العينين خلال احتفالهم بالحدث التاريخي الذي يعيشه الفريق بالصعود للممتاز .
وشارك ابو العينين و طارق ابو العينين اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا احتفالا بالصعود للدوري الممتاز.
بينما هبط فريق حرس الحدود رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا قبل انتهاء الجولة قبل الاخيرة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.
اللاعبون يحملون أبو العينين على الأعناق
احتفل محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز .
وحمل لاعبو الفريق محمد ابو العينين علي الاعناق احتفالا بالصعود الي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي .
احتفالات صاخبة
احتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي بعد التعادل مع جمهورية شبين وتصدر المجموعة من أول أسبوع في الدوري.
واحتفل اللاعبون داخل ملعب المباراة بعد الصعود رسميا على أغانى بثها استاد السويس.
طارق أبو العينين على الأعناق
احتفل طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا إلي الدوري الممتاز.
وحمل لاعبو الفريق طارق أبو العنين علي الأعناق احتفالا بالصعود إلي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادي.
سيراميكا فى الممتاز
احتفل لاعبو وموظفو فريق سيراميكا كليوباترا بصعود الفريق بشكل رسمي إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين ، في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس.
وردد اللاعبون: " اشهدوا يا عالم، اشهدوا يا ناس، سيراميكا كليوباترا صعد إلى الدوري الممتاز".
سيلفى التأهل
احتفل محمد ابو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مع لاعبي الفريق بعد الصعود رسميا الي الدوري الممتاز.
وحرص لاعبو سيراميكا كليوباترا علي التقاط صور السيلفي مع ابو العينين و طارق ابو العينين خلال احتفالهم بالحدث التاريخي الذي يعيشه الفريق بالصعود للممتاز .
وشارك ابو العينين و طارق ابو العينين اللاعبين فى تقطيع تورتة تحمل شعار فريق سيراميكا كليوباترا احتفالا بالصعود للدوري الممتاز.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام