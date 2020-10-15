سيلفي وحمل أبو العينين على الأعناق.. مشاهد من احتفالات سيراميكا بالصعود للممتاز

تحقق حلم التواجد ضمن كبار دورى الأضواء والشهرة وتأهل فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا الى منافسات الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

رحلة كفاح على مدار موسم استثنائى عبر تاريخ الكرة المصرية تخلله توقف إجباري لمختلف المسابقات المحلية ومسمياتها بسبب مرور العالم بأزمة جائحة كورونا وعودة المنافسات مجددا فى تحدى كبير للأزمات التى مر بها عام 2020.

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين بالتعادل السلبي ، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

دوت الخليج يرصد العديد من مشاهد تأهل فريق سيراميكا كليوباترا وحرص محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة النادي على التواجد وسط أبنائه للدعم اللامتناهي الذى كللت نهاية مسيرته بمرافقة كبار أقدم مسابقة محلية فى تاريخ الكرة المصرية.

لأول مرة

وتعد هي المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

الجبلاية تكرم سيراميكا