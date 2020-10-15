3 سيناريوهات.. كاف يجرى قرعة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الجمعة

يجرى يوم الجمعة القادم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مراسم قرعة اختيار ملعب مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل فى المغرب. ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباارة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوى فيما يلتقى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي. سيناريو أول فى حالة فوز الأهلي والزمالك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على الوداد والرجاء والتأهل إلى المباراة النهائية سوف يقام لقاء نهائى دورى أبطال إفريقيا فى أحد الملاعب بالقاهرة. ثاني السيناريوهات وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" سيناريو تحقيق الوداد والرجاء المغربي الفوز على قطبي الكرة المصرية النادى الأهلي والزمالك وإقامة المباراة النهائية على أحد الملاعب المغربية. ثالث السيناريوهات مسئولو الكاف قرروا فى حال بلوغ فريق من مصر وآخر مغربي طرفي المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا سوف تحتض أحد الملاعب المغربية اللقاء باعتبار الطرفين من المغرب.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.

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