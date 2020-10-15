3 سيناريوهات.. كاف يجرى قرعة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الجمعة

سيناريو أول
ثاني السيناريوهات
ثالث السيناريوهات
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.
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