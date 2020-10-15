تشكيل إنبي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذى سيقام بعد قليل على ستاد المقاولون بالجبل الاخضر.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيي، أسامة جلال، كريم فؤاد.
خط الوسط: عبد الرحمن عامر، حميد ماو، عبد الرحمن عماد.
خط الهجوم: محمود قاعود، محمد شريف، عمر سافيولا.
ويسعى المقاولون الليلة لحسم المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز لحجز مقعد المشاركة في البطولة الأفريقية خاصة مع إقتراب سموحة مع المنافسة علي المركز الرابع .
ويتبقى للمقاولون حصوله على نقطة لحسم المركز الرابع من لقائي إنبي وبيراميدز ، خاصة أن سموحة تفصله مباراتين هو الآخر للوصول لرصيد المقاولون الحالي 53 نقطة.
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