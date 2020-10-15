وتحقق حلم الدوري الممتاز .. أبرز تصريحات مسئولي سيراميكا كليوباترا بعد التأهل

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.
دوت الخليج يسلط الضوء على التصريحات البارزة الصادرة من جانب مسئولى مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا والجهاز الفنى واللاعبين عقب التأهل الى دورى الأضواء والشهرة.
أبو العينين يوجه الشكر لمنظومة سيراميكا
وتابع: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال الموسم وقدموا العديد من العروض الرائعة بقيادة الجهاز الفني بالكامل وهم يستحقون الصعود".
وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجونه وسأبقى دائمًا في ظهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والاستمرار عليها".
واختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".
وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".
وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".
وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".
وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".
فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.
وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".
وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".
وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.
وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.
وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".
واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".
ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.
دوت الخليج يسلط الضوء على التصريحات البارزة الصادرة من جانب مسئولى مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا والجهاز الفنى واللاعبين عقب التأهل الى دورى الأضواء والشهرة.
أبو العينين يوجه الشكر لمنظومة سيراميكا
وتابع: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال الموسم وقدموا العديد من العروض الرائعة بقيادة الجهاز الفني بالكامل وهم يستحقون الصعود".
وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجونه وسأبقى دائمًا في ظهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والاستمرار عليها".
واختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".
وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".
وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".
وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".
وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".
فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.
وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".
وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".
وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.
وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.
وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".
واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".
وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".
وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".
وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".
وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".
فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.
وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".
وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".
وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.
وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.
وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".
واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".
فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.
وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".
وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".
وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.
وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.
وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".
واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".
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