وتحقق حلم الدوري الممتاز .. أبرز تصريحات مسئولي سيراميكا كليوباترا بعد التأهل

وقال طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن لاعبي الفريق كانوا رجالا من أول الموسم ووضعوا أمام أعينهم هدفا وأوفوا به مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسؤولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

وقال شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا: ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز بسبب ما بذلناه من مجهود من أول الموسم وحتى الآن وهذه هي الخطوة الأولى لنا والقادم أفضل بإذن الله" مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسئولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".

وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".

من جهته أكد عاشور الأدهم لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق كان يستحق اللعب في الدوري الممتاز من البداية، وذلك بعد صعود الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى من الدوري المصري، بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين وقال في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "الحمد لله حققنا هدف الصعود للدوري الممتاز، منذ اليوم الأول كنا نسعى وراء الهدف وحققناه في النهاية".

وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.

وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.

كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و

وتابع :"الكابتن هيثم شعبان كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و رهاني على هيثم شعبان جاء في محله والحمد لله قاد الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز والفريق يمتلك منصة إعلامية قوية وهي ظهير قوي لنا، نحن نعمل في منظومة ونعمل ما يفيد للنادي.

وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".

وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".

فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.

وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".

وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".

وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".

وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

واختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجونه وسأبقى دائمًا في ظهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والاستمرار عليها".

وأكد محمد أبو العينين رئيس مجلس إداراة نادي سيراميكا كليوباترا ، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم واستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيدعم احتياجات الجهاز الفني بكل ما يحتاجه في الموسم المقبل وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

وأكد محمد أبو العينين رئيس مجلس إداراة نادي سيراميكا كليوباترا ، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم واستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيدعم احتياجات الجهاز الفني بكل ما يحتاجه في الموسم المقبل وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

واشار إلى أن الفريق بعد تأهله للدوري الممتاز، سيتم دعمه جيدًا وتلبية كافة احتياجاته، قائلًا: «هنشوف كل احتياجات الفريق وكل طلباتهم مجابة، خاصة أن الفريق يمتلك جهاز كرة على أعلى مستوى، ومعتز البطاوي قام بمجهود عظيم خلال السنوات الماضية واستطاع اجتياز كافة الصعوبات وسأكون بجواره دائمًا وداعمًا له».

واشار إلى أن الفريق بعد تأهله للدوري الممتاز، سيتم دعمه جيدًا وتلبية كافة احتياجاته، قائلًا: «هنشوف كل احتياجات الفريق وكل طلباتهم مجابة، خاصة أن الفريق يمتلك جهاز كرة على أعلى مستوى، ومعتز البطاوي قام بمجهود عظيم خلال السنوات الماضية واستطاع اجتياز كافة الصعوبات وسأكون بجواره دائمًا وداعمًا له».

وأضاف أبو العينين، أنه أيضًا سيدعم فريق السويس ويقف بجواره في كافة احتياجاته، ويهدي الفوز لكافة العاملين في سيراميكا كليوباترا، مبديًا إعجابه بالفريق والمجهود الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، والذي استحق عليه التأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أبو العينين، أنه أيضًا سيدعم فريق السويس ويقف بجواره في كافة احتياجاته، ويهدي الفوز لكافة العاملين في سيراميكا كليوباترا، مبديًا إعجابه بالفريق والمجهود الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، والذي استحق عليه التأهل للدوري الممتاز.

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد التعادل مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد التعادل مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني وقال عقب نهاية المباراة، في تصريحات لبرنامج «ملعب البلد» على قناة «دوت الخليج»، إنه يوجه الشكر للمنظومة بالكامل على المجهود الكبير الذي قدمه الفريق طوال الموسم، مضيفًا: «أوجه التحية لجميع عناصر المنظومة كانوا متفوقين وسابقين الجميع على مدار الموسم، والأداء الذي ظهر به الفريق دفعني لدعمهم وأن أكون معهم قلبًا وقالبًا».

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.

عمت الفرحة بين عشاق ومحبي فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق الحلم الذى قاتل عليه نجوم الفريق ومن خلفه مجلس إدارة النادى برئاسة النائب محمد أبو العينين.

عمت الفرحة بين عشاق ومحبي فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق الحلم الذى قاتل عليه نجوم الفريق ومن خلفه مجلس إدارة النادى برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وقال طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن لاعبي الفريق كانوا رجالا من أول الموسم ووضعوا أمام أعينهم هدفا وأوفوا به مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسؤولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

وقال شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا: ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز بسبب ما بذلناه من مجهود من أول الموسم وحتى الآن وهذه هي الخطوة الأولى لنا والقادم أفضل بإذن الله" مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسئولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".

وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".

من جهته أكد عاشور الأدهم لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق كان يستحق اللعب في الدوري الممتاز من البداية، وذلك بعد صعود الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى من الدوري المصري، بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين وقال في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "الحمد لله حققنا هدف الصعود للدوري الممتاز، منذ اليوم الأول كنا نسعى وراء الهدف وحققناه في النهاية".

وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.

وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.

كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و

وتابع :"الكابتن هيثم شعبان كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و رهاني على هيثم شعبان جاء في محله والحمد لله قاد الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز والفريق يمتلك منصة إعلامية قوية وهي ظهير قوي لنا، نحن نعمل في منظومة ونعمل ما يفيد للنادي.

وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".

وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".

فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.

وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".

وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".

وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".

وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

واختتم: "أهدي الصعود لكل من ساهم في ذلك بما فيهم المصانع والتسويق والإدارات من شركة سيراميكا كليوباترا ، ولدينا طموح كبير في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف: "سأدعم الجهاز الفني بالكامل في الموسم المقبل بكل ما يحتاجونه وسأبقى دائمًا في ظهرهم لمواصلة المزيد من النجاحات والاستمرار عليها".

وأكد محمد أبو العينين رئيس مجلس إداراة نادي سيراميكا كليوباترا ، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم واستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيدعم احتياجات الجهاز الفني بكل ما يحتاجه في الموسم المقبل وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

وأكد محمد أبو العينين رئيس مجلس إداراة نادي سيراميكا كليوباترا ، أن الفريق بذل مجهودا كبيرا طوال الموسم واستحق الصعود للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيدعم احتياجات الجهاز الفني بكل ما يحتاجه في الموسم المقبل وقال أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "أشكر كل اللاعبين على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل".

واشار إلى أن الفريق بعد تأهله للدوري الممتاز، سيتم دعمه جيدًا وتلبية كافة احتياجاته، قائلًا: «هنشوف كل احتياجات الفريق وكل طلباتهم مجابة، خاصة أن الفريق يمتلك جهاز كرة على أعلى مستوى، ومعتز البطاوي قام بمجهود عظيم خلال السنوات الماضية واستطاع اجتياز كافة الصعوبات وسأكون بجواره دائمًا وداعمًا له».

واشار إلى أن الفريق بعد تأهله للدوري الممتاز، سيتم دعمه جيدًا وتلبية كافة احتياجاته، قائلًا: «هنشوف كل احتياجات الفريق وكل طلباتهم مجابة، خاصة أن الفريق يمتلك جهاز كرة على أعلى مستوى، ومعتز البطاوي قام بمجهود عظيم خلال السنوات الماضية واستطاع اجتياز كافة الصعوبات وسأكون بجواره دائمًا وداعمًا له».

وأضاف أبو العينين، أنه أيضًا سيدعم فريق السويس ويقف بجواره في كافة احتياجاته، ويهدي الفوز لكافة العاملين في سيراميكا كليوباترا، مبديًا إعجابه بالفريق والمجهود الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، والذي استحق عليه التأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أبو العينين، أنه أيضًا سيدعم فريق السويس ويقف بجواره في كافة احتياجاته، ويهدي الفوز لكافة العاملين في سيراميكا كليوباترا، مبديًا إعجابه بالفريق والمجهود الكبير الذي قدمه على مدار الموسم، والذي استحق عليه التأهل للدوري الممتاز.

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد التعادل مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني

عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد التعادل مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني وقال عقب نهاية المباراة، في تصريحات لبرنامج «ملعب البلد» على قناة «دوت الخليج»، إنه يوجه الشكر للمنظومة بالكامل على المجهود الكبير الذي قدمه الفريق طوال الموسم، مضيفًا: «أوجه التحية لجميع عناصر المنظومة كانوا متفوقين وسابقين الجميع على مدار الموسم، والأداء الذي ظهر به الفريق دفعني لدعمهم وأن أكون معهم قلبًا وقالبًا».

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق نقطة عن بتروجيت في المركز الثاني.

عمت الفرحة بين عشاق ومحبي فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق الحلم الذى قاتل عليه نجوم الفريق ومن خلفه مجلس إدارة النادى برئاسة النائب محمد أبو العينين.

عمت الفرحة بين عشاق ومحبي فريق الكرة الأول بنادى سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق الحلم الذى قاتل عليه نجوم الفريق ومن خلفه مجلس إدارة النادى برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وقال طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن لاعبي الفريق كانوا رجالا من أول الموسم ووضعوا أمام أعينهم هدفا وأوفوا به مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسؤولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

وقال شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا: ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز بسبب ما بذلناه من مجهود من أول الموسم وحتى الآن وهذه هي الخطوة الأولى لنا والقادم أفضل بإذن الله" مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسئولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.

واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".

وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".

من جهته أكد عاشور الأدهم لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق كان يستحق اللعب في الدوري الممتاز من البداية، وذلك بعد صعود الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى من الدوري المصري، بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين وقال في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "الحمد لله حققنا هدف الصعود للدوري الممتاز، منذ اليوم الأول كنا نسعى وراء الهدف وحققناه في النهاية".

وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.

وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.

كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و

وتابع :"الكابتن هيثم شعبان كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و رهاني على هيثم شعبان جاء في محله والحمد لله قاد الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز والفريق يمتلك منصة إعلامية قوية وهي ظهير قوي لنا، نحن نعمل في منظومة ونعمل ما يفيد للنادي.

وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".

وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".

فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.

وشدد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على أن الروح المميزة بين لاعبي الفريق كانت السبب في تحقيق الفريق لإنجاز الصعود إلى الممتاز وقال : "كل دوري كنا نتقدم عن الذي قبله، كنا قريبين العام الماضي من الصعود وحاليا نجحنا في تحقيق الوصول إلى الممتاز ومجهود اللاعبين والجهاز الفني كان السبب في الصعود منهم المدرب هيثم شعبان، ومعتز البطاوي عمل "شغل رائع" طوال السنوات الماضية".

وقال طارق أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إن فترة التوقف خلال فيروس كورونا جاءت في صالحنا لأن الأداء ارتفع بعد هذا التوقف ونحن ليس فريق شركات، هذا الفريق بدأ من الصفر وتوقعوا فريقا قويا في الدوري الممتاز وأشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني للنادي والكابتن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي لما قدموه خلال تلك الفترة".

وتابع :"لا يهمني النجوم ولكن يهمني روح الفريق وأداؤه في الملعب، والحمد لله نجحنا في إثبات أنفسنا ونحن لسنا فريق شركات.. بدأنا من الصفر حتى نجحنا في الصعود للدوري الممتاز ونتمنى أن نثبت أنفسنا فيه" مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة منذ بدايته وصعدنا إلى الدوري من أجل البقاء فيه".

وتابع :"نجحنا في تحقيق الحلم بعد 4 سنوات في الصعود إلى الدوري الممتاز، والفريق قدم مستوى مميزا للغاية" لافتا الى ان توقف الدوري بسبب كورونا جاء في صالحنا ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عودة الفريق من جديد".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

من جانبه أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نجح في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد مجهود طويل على مدار الموسم مضيفا خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الفريق مع جمهورية شبين والصعود الرسمي :"أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستوى مميزا للغاية وقادوا الفريق للصعود للدوري الممتاز".

فيما قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءً لكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.

وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح وأشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".

وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد" وتعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية 6 جولات من النهاية في الموسم المقبل، لكني كسبت الرهان في النهاية".

وتابع :"الكابتن هيثم شعبان كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم و رهاني على هيثم شعبان جاء في محله والحمد لله قاد الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز والفريق يمتلك منصة إعلامية قوية وهي ظهير قوي لنا، نحن نعمل في منظومة ونعمل ما يفيد للنادي.

وأوضح معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن النادي مر خلال هذا العام بكل الظروف سواء صعبة أو سهلة وحزن وفرح ولكن بعزيمة الرجال تغلبنا على كل هذه الظروف موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر طوال الموسم ونتمنى استمرار هذا الدعم في الدوري الممتاز.

وأكمل:"نافسنا العديد من الفرق حتى نصل للدوري الممتاز وكل هذه الفرق في الأصل شاركت في الممتاز من قبل" ووجه معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين ومجموعة كليوباترا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان بعد الصعود للدوري الممتاز ووعد البطاوي وهو يبكي بدموع الفرحة بتقديم شكل جيد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأكد مدير الكرة أن الفريق مر بظروف صعبة بين أفراح وأحزان وصعوبات كثيرة في ظل منافسة شرية مع فرق صاحبة تاريخ في الدوري الممتاز وأن الفريق سيفرح اليوم وبداية من الغد سيتم العمل والترتيب للموسم المقبل.

من جهته أكد عاشور الأدهم لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا أن الفريق كان يستحق اللعب في الدوري الممتاز من البداية، وذلك بعد صعود الفريق بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى من الدوري المصري، بعد التعادل السلبي مع جمهورية شبين وقال في تصريحات تليفزيونية عبر دوت الخليج: "الحمد لله حققنا هدف الصعود للدوري الممتاز، منذ اليوم الأول كنا نسعى وراء الهدف وحققناه في النهاية".

وأضاف: "مكناش نستحق نلعب درجة ثانية مرة أخرى، فريق سيراميكا كليوباترا كبير ويمتلك لاعبين رجالة، وإن شاء الله سنستمر على هذا المنوال من أجل تحقيق المزيد من النجاحات".

واختتم: "سنسعى لتقديم أداء قوي في الدوري الممتاز ومواصلة العديد من النجاحات في الفريق".

وقال شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا: ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز بسبب ما بذلناه من مجهود من أول الموسم وحتى الآن وهذه هي الخطوة الأولى لنا والقادم أفضل بإذن الله" مشيرا إلى أنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسئولية وجديرون بالتواجد في الدوري الممتاز.