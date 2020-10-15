حضور محمد مصيلحي جلسة المحكمة الرياضية لـ اللاعب الإيفواري مانوتشو

كان نادي الاتحاد السكندرى قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية لشكوى اللاعب المحترف السابق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، والذى قام بفسخ التعاقد المُبرم بينه وبين النادي من طرف واحد، وانتقل دون موافقة إدارة النادي إلى فريق الصفاقسي التونسي.
و أشار محمد مصيلحى إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.
ويشكل حسام حسن الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة الحالية من أجل الإعلان عنه بصفة رسمية قبل توليه المسئولية.
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