حضور محمد مصيلحي جلسة المحكمة الرياضية لـ اللاعب الإيفواري مانوتشو

خلال تواجدهم اليوم بمدينة لوزان بسويسرا جلسة المحكمة الرياضية بخصوص الشكوى المقدمة من نادى الاتحاد السكندرى ضد اللاعب

كواكو فابريس " مانوتشو ".

حضر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وهشام عبد ربه المحامى الدولى ونصر عزام المحامى الدولىالإيفواري

كان نادي الاتحاد السكندرى قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية لشكوى اللاعب المحترف السابق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، والذى قام بفسخ التعاقد المُبرم بينه وبين النادي من طرف واحد، وانتقل دون موافقة إدارة النادي إلى فريق الصفاقسي التونسي.

و أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى و عضوية هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي أتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

و أشار محمد مصيلحى إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.