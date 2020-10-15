بريزنتيشين الأبرز.. نجوم كرة القدم يهنئون سيراميكا كليوباترا بالتأهل للممتاز

توالت التهاني على مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين بعد تاهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دورى الأضواء والشهرة بعد التعادل السلبي مع فريق جمهورية شبين.

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

وشهدت التهاني التى تلقاها مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا إشادة واسعة من جانب نجوم كرة القدم بنجاح الفريق الأول فى التأهل إلى منافسات الدورى الممتاز.

دوت الخليج يرصد أبرز التهاني من نجوم كرة القدم التى توالت على مجلس إدارة فريق سيراميكا كليوباترا بعد التاهل الى الدورى الممتاز.

أحمد شوبير