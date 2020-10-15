بريزنتيشين الأبرز.. نجوم كرة القدم يهنئون سيراميكا كليوباترا بالتأهل للممتاز

توالت التهاني على مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين بعد تاهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دورى الأضواء والشهرة بعد التعادل السلبي مع فريق جمهورية شبين.
ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.
وشهدت التهاني التى تلقاها مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا إشادة واسعة من جانب نجوم كرة القدم بنجاح الفريق الأول فى التأهل إلى منافسات الدورى الممتاز.
دوت الخليج يرصد أبرز التهاني من نجوم كرة القدم التى توالت على مجلس إدارة فريق سيراميكا كليوباترا بعد التاهل الى الدورى الممتاز.
أحمد شوبير
هنأ الإعلامي احمد شوبير مجلس إدارة فريق سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز بعد تعادله مع جمهورية شبين في الجولة الأخيرة من مسابقة الدرجة الثانية.
وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي تويتر "خالص التهنئه لفريق سيراميكا بالصعود للدوري الممتاز وكل التمنيات بالتوفيق"
عضو سابق فى اتحاد الكرة
وجه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، التهنئة إلى مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين بعد صعود الفريق الأول إلى الدورى الممتاز.
وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": ألف مبروك لمجلس ادارة سيراميكا كليوباترا برئاسة الحاج محمد أبو العينين وللأخ العزيز معتز البطاوي الدينامو وللجهاز الفني والاداري واللاعبين والكيلاني المجتهد الصعود للدوري الممتاز.
هاني العقبي
وجه هانى العقبي نجم النادى الأهلي السابق التهنئة الى نادي سيراميكا كليوباترا بعد الصعود إلى منافسات الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.
وقال هاني العقبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" قائلا: الف مليون مبروك لبيتي والنادي اللي بعتبر نفسي واحد منه سيراميكا كليوباترا في الممتاز الف مليون مبروك للمنظومه المحترمه من السيد محمد ابو العنين ومجلس الاداره.
أضاف: والمحترم معتز البطاوي اللي استحمل كتير الي الجهاز الفني المحترم بقياده كابتن هيثم شعبان واللاعيبه الرجاله واحد واحد وجهاز قطاع الناشئين بقياده العميد شامل دراز..الحمد لله.
نجم الأهلي
وجه محمد فاروق نجم النادى الأهلي السابق التهنئة إلى نادي سيراميكا كليوباترا بعد الصعود إلى منافسات الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.
وقال محمد فاروق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "رسميا نادي #سيراميكا_كليوباترا ثالث المتأهلين للدوري الممتاز#سيراميكا_كليوباترا_في_الممتاز #دوري_وي_المصري".
بريزنتيشين
حرص منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، على تقديم التهنئة لنادي سيراميكا كليوباترا بعد الصعود إلى منافسات الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.
وكتب الحساب الرسمي لبريزنتيشن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" قائلا: "سيراميكا كليوباترا في الممتاز .. عن جدارة وإستحقاق بعد منافسة قوية مع باقي الأندية وتحقيق نجاح باهر.. لذا يتقدم السيد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن سبورت بتهنئة مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين بمناسبة الصعود متمنين لهم التوفيق و النجاح في القادم????????⚽️".
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محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012