هيثم شعبان يهدي صعود سيراميكا كليوباترا للممتاز إلى روح والديه

عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بقيادة فريقه للصعود إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد موسم طويل استمر قرابة العام الكامل.

وأضاف :"أهدي الصعود للدوري الممتاز لروح والدي ووالدتي، وأشكر مجلس الإدارة بالكامل والجهاز المعاون بالكامل واللاعبون الذين بذلوا كل جهد".

وتابع هيثم شعبان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية مباراة جمهورية شبين وصعود الفريق رسميا للدوري الممتاز:"التوفيق كان حليفنا في اختيارات اللاعبين منذ بداية الموسم".

وواصل :"الموسم كان صعبا والمنافسون كانوا أقوياء، خاصة مع فريقي الداخلية وبتروجت بعد التعاقد مع الكابتن هشام زكريا، وعلاء عبد العال".

وتابع :"كان هدفنا من البداية هو تحقيق نتائج مميزة واستغلال هبوط بتروجت والداخلية من الدوري الممتاز".

وواصل :"حصل هبوط في مستوى الفريق، وكان هناك إصابات كثيرة، لكن نجحنا في العودة مرة أخرى واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

وأشار :"تعاملنا في أخر ٥ مباريات بضرورة تحقيق الفوز والحمد لله نجحنا في تحقيق الصعود للدوري الممتاز".

وعاد ليقول: "الصعود للدوري الممتاز هو إنجاز كبير بالنسبة لي، ومن الغد يبدأ النادي في التحضير للموسم المقبل ونتمى أن نقدم شيئا للنادي".

وواصل :"لن نتعاقد إلا مع من يريد أن يقدم الإضافة للنادي و"جعان" كورة وقادر على تحقيق طموحات النادي، والمرحلة المقبلة ستشهد وضع استراتيجيات للفترة المقبلة".