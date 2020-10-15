الشرقية للدخان تتصدر بطولة الجمهورية للشركات.. وتحتفظ بالدرع للسنة 18 على التوالى

حصلت الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني على الدرع العام لبطولة الجمهورية للشركات رقم (٥٣) وللعام (١٨) على التوالى لتتصدر الشركة البطولة وتحتفظ بالدرع العام. وتسلم الدرع هانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والرئيس الشرفى للنادى الرياضى. وأكد أمان على أحقية فرق الشركة وجدارتها في الفوز خلال المشاركة فى بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد. اقرأ أيضا..قطاع الأعمال العام: تسوية 5.3 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات لدى 3 شركات قابضة وأضاف أمان، أن نادى الشركة شارك بـ ٦٤٧ رياضيا في ألعاب مختلفة وحصلت الشركة على أربعة دروع في (العمومى والرواد والثقافية ومتحدي الإعاقة). وأضاف أمان، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات فى المجالات الرياضية التى يخطط لها مجلس إدارة النادى الرياضى من دعم للأكاديميات والبراعم لدعم صفوف المنتخب المصرى فى الألعاب الرياضية.

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