الأهلي يستغني عن اللاعب محمد عبد المنعم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي عدم قيد محمد عبد المنعم لاعب الفريق في الموسم الجديد 2020-2021.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا ذكر من خلاله أن قرار الإستغناء عن اللاعب جاء لأسباب فنية.

كما أكد النادي الأهلي أن القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للاعب لاستكمال مشواره الفني في نادٍ آخر.