قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي عدم قيد محمد عبد المنعم لاعب الفريق في الموسم الجديد 2020-2021.
وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا ذكر من خلاله أن قرار الإستغناء عن اللاعب جاء لأسباب فنية.
كما أكد النادي الأهلي أن القرار جاء من أجل إتاحة الفرصة للاعب لاستكمال مشواره الفني في نادٍ آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يستغني عن اللاعب محمد عبد المنعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.