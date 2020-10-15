واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 16 سنة بنين (أ) المرتبط بقيادة الكابتن مصطفي فكري مدرب الفريق انتصاراته في إطار مباريات دوري المرتبط وحقق فوزه الثاني في الدورة المجمعة الثانية وتغلب علي نظيره القناة 61/22 بعد أداء قوي للفريق. واستهل الفريق الدورة المجمعة الثانية بالفوز علي نظيره الجياد 70/22. وحقق الفريق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى بالفوز علي الجياد 75/27 ثم القناة 82/40 ثم الزمالك 75/44. ويضم الفريق النجوم: يحيي أشرف وكريم الحديدي وآدم الحلواني وحمزة محمد وعبد الله حسام وإبراهيم عصام وعمر عماد وسيف الدين حنفي ومحمد صبحي ونور شريف وعمر دياب وعبدالرحمن الوليلي وعلي شاهين وعبد الرحمن مرعي وزياد محمد ويوسف خالد واحمد اشرف ومحمد البدوي. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مصطفي فكري مدرب والكابتن محمد موسكو مساعد مدرب والكابتن حاتم نور الدين إداري والكابتن محمد محرم أحمال ود.أحمد صيام طبيب والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة رجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلة سموحة 16 بنين (أ) المرتبط تعبر القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.