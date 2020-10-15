الجولة الـ 18 غدا.. منافسات قمة دوري كرة القدم النسائية تشتعل

يتزايد الرهان في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بين فرق المقدمة على حسم النقاط الثلاث في ما تبقى من لقاءات البطولة وضمان حصد الدوري إكلينيكًا ومبكرًا، فيما تكافح أندية القاع لتجنّب المزيد من الهزائم وتحسين مراكزها بجدول ترتيب الدوري قبل نهايته بأربع جولات.

ويشتعل الصراع بين فريقي وادي دجلة وكفر سعد على قمة الترتيب لضمان مراتب تمكنها من المشاركة في البطولة الأفريقية، النسخة القادمة فيما تتضاعف الضغوط أكثر على أندية أسفل الترتيب والتي تسعى لإحياء آمالها للدخول من منطقة القاع الى المنتصف.

وتفتتح منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز غدًا الجمعة والتي سيكون فيها دجلة صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة امام مواجهة كفر سعد العنيد على أرضه، فيما يسعى المعادي واليخت لتعويض خسارته الاخيرة امام المتصدر عندما يلاقي المصري القاهري.

الترام يسعى لتجنب خسارة جديدة تعمق جراحه عندما يلاقي الاميرية على ملعبه فى تمام الواحدة ظهرًا، اما على الجانب الاخر فريق الطيران حامل اللقب يدخل اختبارًا سهلًا عندما يستضيف على ملعبه صاحب المركز الاخير بترتيب الدوري فريق صيد المحلة.

وتتابع لجنة مسابقات الكرة النسائية بالاتحاد، عن كثب استعدادات الاندية واجراء المسحات قبل انطلاق اسبوع حسم الدوري إكلينيكًا وقامت بتعيين مراقبين مميزين للاربع مباريات خاصة ان الجولة سوف تشهد سخونة في الاحداث والنتائج.

وكلفت المسابقات أيمن حسان، مدير إدارة المسابقات بمنطقة القاهرة بمراقبة ومتابعة مباراة فريقي وادي دجلة وكفر سعد وتعاونه نادية مرسال وتعيين الحكم الدولى الاسبق اشرف رشاد لمراقبة مباراة المعادي واليخت والمصري القاهري.