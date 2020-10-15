الأهلي يستغني عن محمد عبد المنعم.. وفريق السلة يهزم طنطا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي عدم قيد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق، في الموسم الجديد 2020-2021، وذلك لأسباب فنية.
ويأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة للاعب لاستكمال مشواره الفني في نادٍ آخر.
فيما تمكن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق طنطا، في إطار منافسات بطولة الدوري مساء اليوم.
أقيمت المباراة على صالة نادي طنطا، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الأهلي، الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها إلى نهايتها.
تفوق الفريق استمر على مدى فترات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 76-59.
وكان شباب الأهلي، 16 سنة، قد نجح في تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 77-20.
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