موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وموقف كهربا

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عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة في قارة أفريقيا والعالم العربي حلول موعد مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي ضمن قمة منافسات دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 20/19 بعد تأجيل منافسات البطولة لعدة أشهر علي خلفية جائحة كورونا، ويطمح الفريقان للفوز في المباراة ووضع قدماً في الدور النهائي، وانتظار الفائز من بين فريقي الزمالك والرجاء المغربي حيث ستقام مباراتهما سواء في دور الذهاب أو الإياب بعد مباراتي الأهلي والوداد بيوم واحد.

أرقام الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يسعي الأهلي لتحقيق لقبه التاسع علي مدار تاريخه في بطولة دوري الأبطال والتي يتزعمها بقائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، ويمتلك المارد الأحمر سجلاً مميزا في المسابقة حيث:

نجح في التتويج باللقب ثمان مرات، كان آخرها عام 2013.

نال لقب الوصيف في 4 نسخ.

لعب 284 مباراة، فاز في 142، تعادل في 80، وخسر 62 مباراة.

أحرز 439 هدفاً، واستقبلت شباكه 220 هدف.

ويطمح الوداد المغربي لرفع رصيده في البطولة والتتويج بلقبه الثالث، وفيما يلي أرقام بطل المغرب علي مدار تاريخه في المسابقة:

توج بطلاً مرتين، كان آخرها عام 2017.

نال لقب الوصيف مرتين.

لعب 112 مباراة، فاز في 50، وتعادل في 29، وخسر 33 لقاء.

أحرز 157 هدف، واستقبلت شباكه 98 هدف.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربي

يستضيف فريق الوداد نظيره الأهلي علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موقف كهربا من المشاركة في مباراة الأهلي والوداد

قام المدرب الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” باستدعاء جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا، ولكن مازالت تحوم الشكوك حول مدي إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة بعد أن كشفت صحيفة “في الجول” عن قيام اللاعب بجلسة علاج طبيعي في مران أمس الذي أقيم علي ملعب “كهرماء كاليفورنيا”.

واكتفي كهربا بالركض حول الملعب فقط حيث ما زال يعاني من وجود آلام في العضلة الخلفية والتي كان اشتكي منها أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري المصري مما يشير إلي صعوبة مشاركته في مباراة الأهلي والوداد.