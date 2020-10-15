عدلي القيعي: الجميع التفت لضبط الأداء الرياضي.. وموسيماني فرض السرية على اللاعبين

قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن الجميع في الفترة الحالية اتجه لضبط الأداء الرياضى متعجبا من الحديث في الوقت الحالي في الرياضة المصرية عن أشياء غير الكرة رغم أن القطبين مقبلان على مباراتين مهمتين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى: الجميع التفت لضبط الأداء الرياضى في مصر واستعجب من أن كون الأهلى والزمالك مقبلين على مباراتين مهمتين في أفريقيا والحديث يبقى عن اللجنة الأولمبية الدولية وأشياء أخري في الرياضة".

وتحدث القيعى عن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز قائلا: "غزل المحلة من الأندية الشعبية القليلة جدا التي نجت من شبح الهبوط والبنك الأهلى عمدة أندية الدرجة الثانية وأحد أعرق الأندية في القسم الثانى ولديه القدرات والإمكانات وسيراميكا كليوباترا نادى استطاع أن يثبت وجوده".

وعن تسريبات تشكيل الأهلى أكد: "موسيمانى يفرض السرية على فريق الأهلى ولا يمكن أن يمنح معلومات عن التشكيل ويعرفها المنافس إلا إذا كان مجند تقول كلام غير اللى هيعمله".