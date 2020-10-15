إنبي يفوز على المقاولون العرب 2-0 ويتقدم للمركز الخامس

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عثمان احمد عثمان، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب انبي الهدفين، الأول عن طريق انطلاقة مميزة بين دفاعات المقاولون، في الدقيقة 6 من بداية المباراة، وخدع أبو السعود حارس المرمى وتقدم للفريق البترولي.

والهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها شريف بإتقان على يمين الحارس في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وأشهر عبد العزيز السيد حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعبي المقاولون العرب، محمد مجلي ومحمود أبو السعود.

وفي مشهد تكرر في الكرة المصرية تصدى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب لكرة أحمد علي مهاجم انبي، من خارج منطقة الجزاء على طريقة محمد عواد حارس الزمالك الحالي والإسماعيلي السابق.

وتدخل ال VAR، وحسم إمكانية حُكم طرد حارس المرمى، وتراجع عبد العزيز السيد حكم المباراة، عن الطرد بعد العودة للvar.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد انبي إلى 48 نقطة ويحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 53 في المركز الرابع.