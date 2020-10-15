شاهد.. مهارات الخطيب تخطف أضواء بعثة الأهلي في المران الرئيسي بالمغرب

لفت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة الحمراء بالمغرب الأنظار بقوة حين داعب الكرة خلال المران الرئيسي.

وخاض الفريق الأول للكرة مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءً لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.

ويميل المدير الفني الجنوب أفريقي للمحاضرات المطولة وكثرة إعطاء التعليمات وتكرارها بهدف تطبيقها داخل الملعب، وأستعان موسيماني بفيديوهات للوداد خلال تلك المحاضرة وقام بتحديد نقاط القوة والضعف وطرق مواجهتها، وقال المدير الفني للاعبيه أن المنافس ليس فريقا سهلا وهو متمرس علي تلك النوعية من المباريات ويجب ألا ينخدعوا في خسارته للقب الدوري المغربي.

وحسب مصادر..فإن موسيماني استقر علي القوام الرئيسي الذي سيخوض به المباراة ولكن تبقي بعض العناصر حيث لا يزال يفاضل بين إمكانية لعب المباراة بثلاث محاور ارتكاز أو أثنين بجانب مدي جاهزية أيمن أشرف العائد من الإصابة ليكون أساسيا بجوار ياسر إبراهيم أو الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي في تلك المباراة هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وحسين الشحات ومروان محسن( اليو بادجي).